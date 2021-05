CALEXICO — The Calexico High School track and field squad ran, jumped, and threw its way to victory over Holtville High in an Imperial Valley League meet at Ward Field here on Thursday, April 29.

The Bulldogs (1-1 in IVL meets) dominated the sprints and relays against the Vikings (0-2) to secure the team win. Calexico’s boys won their meet 93-21, while the girls’ team beat Holtville, 70-40.

Holtville High School freshman Lillian Strahm has a lead on Calexico High junior Brianna Gallegos during the girls’ 800-meter run at Ward Field in Calexico on Thursday, April 29. | CAMILO GARCIA JR. PHOTO

Results from the girls’ meet were:

4×100 meter relay – Calexico (Andrea Garcia, Nayeli Cano, Sarha Ojeda, Viviana Cuadras) 57.14.

1,600 meters – Madison Longton, Calexico, 5:51.10. Lilian Strahm, Holtville, 6:18.00. Sarah Olmedo, Calexico, 7:24.60.

100-meter hurdles – Danytza Sandoval, Holtville, 20.84. Yamna Ochoa, Calexico, 22.54.

400 meters – Andrea Garcia, Calexico, 1:15.04. Nayeli Cano, Calexico, 1:20.14.

100 meters – Sarha Ojeda, Calexico, 15.74.

800 meters – Andrea Garcia, Calexico, 2:54.20.

300-meter hurdles – Madison Longton, Calexico, 59.34. Danytza Sandoval, Holtville, 1:00.14.

200 meters – Sarha Ojeda, Calexico, 33.44.

3,200 meters – Lillian Strahm, Holtville, 13:13.00. Madison Longton, Calexico, 13:46.90.

4×400-meter relay – Calexico (Sarah Olmedo, Rebecca Gonzalez, Andrea Garcia, Madison Longton) 5:14.10. Holtville (Alyssa Enriquez, Danytza Sandoval, Mykenzi Wright, Lilian Strahm) 5:18.00.

High jump – Andrea Garcia, Calexico, 4-04. Viviana Cuadras, Calexico, 4-02.

Shot put – Rose Avila, Calexico, 27-06.50. Cierra Dammerall, Holtville, 25-05.

Discus – Cierra Dammerall, Holtville, 88-01. Rose Avila, Calexico, 71.03.

Results from the boys’ meet were:

4×100-meter relay – Calexico (Ricardo Campos, Gabriel Verdugo, Jesse Hernandez, Carlos Hernandez) 48.64.

1,600 meters – Alan Jimenez, Holtville, 4:37.00. Damian Torres, Calexico, 5:38.50.

110-meter hurdles – Daniel Pinela, Calexico, 17.64.

100 meters – Anthony Avina, Calexico, 14.14. Raul Villareal, Calexico, 15.24.

800 meters – Alan Jimenez, Holtville, 2:02.00. Damian Torres, Calexico, 2:39.60. Gannon Strahm, Holtville, 2:41.00.

300-meter hurdles – Daniel Pinela, Calexico, 56.84.

200 meters – Diego Martinez, Calexico, 27.34. Anthony Avina, Calexico, 28.24.

3,200 meters – Alan Jimenez, Holtville, 10:15.00. Javier Hurtado, Calexico, 12:58.00. Gannon Strahm, Holtville, 13:35.00.

4×400-meter relay – Holtville (Javier Hurtado, Julian Reyna, Gannon Strahm, Alan Jimenez) 4:03.00. Calexico (Angel Chavez, Daniel Pinela, Ricardo Campos, Carlos Hernandez) 4:07.00

High jump – Carlos Hernandez, Calexico, 4-04.

Long jump – Richard Luna, Calexico, 12-08. Raul Villareal, Calexico, 9-10.50.

Triple jump – Diego Martinez, Calexico, 30-01.

Shot put – Albert Torres, Calexico, 32-06. Angel Chavez, Calexico, 26-05.50. Richard Luna, Calexico, 26-02.

Discus – Richard Luna, Calexico, 54-05. Raul Villareal, Calexico, 52-03. Albert Torres, Calexico, 48-07.